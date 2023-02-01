В Украине было уничтожено от 50% до 70% боеспособных танков Т-90 РФ, отметил обозреватель.

"Не имеющие аналогов в мире" российские танки Т-90 не выдержали испытания на поле боя в Украине.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, по не задокументированным данным, в Украине было уничтожено/повреждено/захвачено 70 российских танков Т-90А/С/М "Прорыв", по задокументированным - 45.

"Считается, что у России на вооружении находится до 450 танков Т-90. Но, возникает вопрос, если у России достаточное количество боеспособных танков Т-90, то почему с осени 2022 года в зоне боевых действий в Украине стали появляться экспортные версии Т-90С, а не стоящие на вооружении ВС РФ Т-90А/М? С 2010-х танки Т-90 в российской армии выводились из состава и отправлялись на хранение. На момент начала полномасштабного вторжения в Украину у российской армии боеспособных танков Т-90 было не более, внимание, сотни! Все остальные либо находились на консервации, либо требовали капитального ремонта", - заявил эксперт.

Как добавил Коваленко, получается, что в Украине было уничтожено от 50% до 70% боеспособных танков Т-90.

"Итог прост. "Не имеющие аналогов в мире" Т-90 по количеству уничтоженных единиц ничуть не лучше Т-72 и Т-80, то есть, мало чем отличается от классической советской школы танкостроения, отстающей от современных методов ведения война на поколения, ввиду чего у них и настолько низкая выживаемость на поле боя", - подытожил эксперт.

Российские танки Т-90 - новости

Ранее сообщалось, что на войне в Украине Россия вынуждена использовать экспортные танки Т-90С из-за острого дефицита военной техники.

Также отмечалось, что производства новых танков Т-90 в России уже не существует, есть только модернизация старых машин.