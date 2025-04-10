'Реактивный': под Москвой россияне, вероятно, сбили собственный вертолет

Это не первый случай, когда в России открывают огонь по своим летательным аппаратам.

В ночь на 10 апреля в городе Наро-Фоминск под Москвой, на расстоянии около 400 км от украинской границы, российские военные, вероятно, случайно сбили свой же вертолет, спутав его с украинским беспилотником во время атаки дронов, сообщает Defense Express.

Аналитики издания отмечают, что на это указывает ряд видео, на которых зафиксирован кружащий над городом вертолет, который пытаются сбить. Местные СМИ сообщили, что около 22:40 по местному времени был уничтожен "БПЛА", что совпадает со временем атаки украинских дальнобойных дронов по объектам в Московской области.

В публикации говорится, что из-за низкого качества ночной съемки трудно точно определить тип летательного аппарата, однако вращение лопастей и характерный шум свидетельствуют о том, что это именно вертолет. На одном из видео это становится еще очевиднее, хотя точно сказать, военный это или гражданский борт, пока невозможно.

Видео дня

"Может возникнуть вопрос - почему у вертолета светятся лопасти. И это не так называемый эффект Коппа-Этчеллса, когда лопасти вертолета начинают светиться из-за трения о пыль или песок, потому что увидеть его можно только в пустыне во время посадки или взлета летательного аппарата", - пишет Defense Express

В этом случае речь идет о специальных контурных огнях, которые устанавливаются на концах лопастей, чтобы визуально обозначать зону действия винта. Еще одна деталь: почему россияне открыли огонь по собственному вертолету. Важно, что стреляли не из систем ПВО, а из пулеметов и, вероятно, из зенитных установок типа ЗУ-23-2. Это может свидетельствовать, что стрельба велась не профессиональными зенитными подразделениями, а военными непосредственно с территории частей.

Дело в том, что в самом Наро-Фоминске расположена база 4-й танковой Кантемировской дивизии, учебный центр военной академии имени Фрунзе и соответствующая база хранения горюче-смазочных материалов.

"При этом, учитывая трассеры, огонь вели все одновременно", - отмечают эксперты.

Обращается внимание на то, что это - не первый случай, когда российские военные открывают огонь по своим летательным аппаратам, принимая их за украинские дроны. Например, 26 ноября 2024 года гражданский Ан-2 попал под такой "дружественный" обстрел возле нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии. Тогда самолет выдержал атаку благодаря прочности конструкции. То есть, вполне вероятно, что официально в России случай с вертолетом не признают - или же представят его как "успешное уничтожение вражеского дрона".

На видео, которое сделали сами россияне, видно, как в воздухе передвигается объект очень похожий на вертолет, а по нему ведется огонь. Авторы видео, комментируя происходящее, пишут, что это какой-то "новый тип БПЛА вертолетного типа", и что этот "дрон" якобы "реактивный".

Таинственные авиакатастрофы в РФ

Как писал УНИАН, вблизи Анапы в Краснодарском крае РФ летом 2024 года российская ПВО сбила собственный транспортно-боевой самолет Ка-29. Тогда все пилоты погибли, а российские пропагандисты заявили, что сбили самолет якобы из-за масштабной атаки ВСУ на РФ. Тогда пропагандисты заявили, что Силы обороны якобы начали применять новую тактику - атаку беспилотниками и безэкипажными катерами.

Вас также могут заинтересовать новости: