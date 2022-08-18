В российском Подмосковье и других регионах прошел ряд диверсий, направленных на коммуникации, которыми поставляется вооружение на войну с Украиной.

Об этом сообщил эксперт Алексей Голобуцкий у себя на странице в Facebook, отметив, что антивоенное партизанское движение в России набирает обороты.

В доказательство этих слов он приводит последнюю диверсию под Москвой.

"На железнодорожном участке в районе Домодедово выведено из строя два устройства сигнализации, централизации и блокировки. Информация об этом сначала появилась, а затем исчезла из пророссийских групп в соцсетях. Похоже, что это был не взрыв и не слом. Оборудование, скорее всего, сожжено зажигательной смесью - правильно приготовленной и грамотно примененной. В результате участок железной дороги на время выведен из строя", - сообщает Голобуцкий.

По словам эксперта, это очередная диверсия в ряде подобных, которые происходят по всей территории России. Большинство из них так или иначе направлены на коммуникации, которыми поставляется вооружение на войну с Украиной.

"Похоже, кому-то серьезно надоела эта война. Слишком много потерь. Слишком много новых могил. При этом по всей РФ набирает силу антивоенное движение. Пока не слишком централизованный, но это дело времени", - пишет Голобуцкий.

По его словам, диверсия в Подмосковье является следствием деятельности партизанского движения.

"Действия неизвестных "мстителей" не похожи на работу украинских спецслужб. Слишком далеко это от зоны боевых действий и слишком близко к Москве. Самый вероятный вариант - действия местных "партизан". Целью которых, вероятно, является уничтожение цепей поставки нового оружия и людей на линию фронта", - отмечает Голобуцкий.