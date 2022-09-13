Оккупант командовал полком российских десантников.

Украинские воины ликвидировали еще одного топ-офицера РФ - подполковника Павла Кривова. Расплата настигла захватчика под Изюмом.

Об этом сообщает блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Ликвидированный Кривов был командиром 137-го парашютно-десантного полка, отдельные военные которого участвовали в войне на Донбассе. По данным Штефана, оккупанта ликвидировали под Изюмом Харьковской области. Город освободили несколько дней назад, продолжаются стабилизационные меры.

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"Командир 137 пдп подполковник Павел Кривов под Изюмом сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - сообщил офицер.

Как сообщал УНИАН, морпехи из Севастополя во время боев с Вооруженными силами Украины потеряли 85% личного состава. У остальных военнослужащих крайне низкое морально психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий.

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