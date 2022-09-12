У оставшихся военных крайне низкое морально психологическое состояние.

Морпехи из Севастополя во время боев с Вооруженными силами Украины потеряли 85% личного состава.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что у оставшихся военных крайне низкое морально психологическое состояние. Они отказываются продолжать воевать против Украины.

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"После удачных действий, предпринятых Силами обороны на Херсонском направлении, враг понес значительные потери в живой силе. По имеющейся информации, 810 отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации город Севастополь) потеряла почти 85% личного состава. У остальных военнослужащих крайне низкое морально психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий", — сообщили в Генштабе.

Как ранее сообщал УНИАН, бойцы российского спецназначения "Ахмат" и 19 отряда "БАРС" пошли на штурм одного из населенных пунктов Донецкой области. "Кадыровцев " весьма успешно накрыли огнем ВСУ.

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