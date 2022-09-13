В частности, Су-34 ($36 миллионов) и "Зоопарк-1М" ($25 миллионов).

Во время контрнаступления Вооруженных Сил Украины в период с 6 по 11 сентября российские войска потеряли техники на более чем 670 миллионов долларов.

Такие данные приводит Forbes.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, нашими воинами было уничтожено 2850 оккупантов и 590 единиц техники. Ее стоимость Forbes оценивает в более чем 670 миллионов долларов.

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Значительную часть техники ликвидировали в ходе контрнаступления на Харьковщине. Вражеские потери составили 86 танков и 158 боевых бронированных машин, 106 артиллерийских систем, 159 автомобилей и 46 единиц другой техники.

Самой дорогой потерей россиян стал комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1" ($57 миллионов), который наши воины уничтожили в Запорожской области.

В Харьковской области захватчики потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34 ($36 миллионов) и контрбатарейную радиолокационную систему "Зоопарк-1М" ($25 миллионов).

В то же время аналитики проекта Oryx сообщают, что с 6 по 10 сентября украинские военные захватили 129 единиц техники. Forbes оценивает ее в $104 миллиона.

Ранее сообщалось, что с начала сентября и до сих пор украинская армия освободила более 6 тысяч квадратных километров территории.

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