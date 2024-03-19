По подозрению в убийстве задержали оккупантов, которые проходили службу в в/ч 11843.

Российские оккупанты, завербованные в колонии, расстреляли трех мирных украинцев в оккупированном селе Коханы Херсонской области.

Как сообщает ASTRA со ссылкой на собственные источники, тела трех жителей Коханов обнаружили после звуков стрельбы 15 марта.

"Тела мужчин с огнестрельными ранениями головы нашли соседи в прихожей одного из домов. Погибшие - мужчины с фамилиями Карпусь, Голенков и Вознов", - пишет канал.

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Позже по подозрению в убийстве задержали оккупантов, которые проходили службу в в/ч 11843 36-летнего Алексея Буллелина (на фото) и 37-летнего Мунтяна Тарасенко. Оба - из Волгоградской области. Булелин еще в 2010 году угнал автомобиль, получив условную судимость. Тарасенко, согласно слитых баз, был ранее судим за насильственные действия, однако других подтверждений его судимости нет.

Убийства мирных людей в оккупации: последние новости

В ноябре 2022 года сообщалось, что в Запорожской области российские захватчики ночью расстреляли семью Дармобедов, среди убитых были двое несовершеннолетних детей.

Прошлой осенью стало известно о расстреле семьи Капканец в оккупированной Волновахе Донецкой области. Захватчики убили девять человек, в том числе двух детей. Расстрел семьи оккупантами подтвердили и в Следственном комитете РФ.

Впоследствии в оккупированной российскими захватническими войсками Кременной Луганской области расстреляли семью.

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