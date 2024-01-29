Одного захватчика задержали, еще двоих разыскивают.

В оккупированной российскими захватническими войсками Кременной Луганской области расстреляли семью. Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

26 января тела 60-летней Натальи Бурлуцкой, ее 37-летней дочери Аллы и 41-летнего мужа Андрея Рубан нашли на переулке Ленина. Как сообщили журналистам родственники убитых и собственные источники, на телах выявили огнестрельные ранения. У Аллы Бурлуцкой осталась 18-летняя дочь.

По подозрению в расстреле мирных людей задержали 33-летнего военнослужащего в/ч 12271 Фидана Хаерзаманова. Сейчас разыскиваются сослуживцы оккупанта: 30-летний Игорь Дмитриев и 39-летний Азамат Гареев.

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Убийства мирных людей в оккупации: последние новости

В ноябре 2022 года сообщалось, что в Запорожской области российские захватчики ночью расстреляли семью Дармобедов, среди убитых были двое несовершеннолетних детей.

Прошлой осенью стало известно о расстреле семьи Капканец в оккупированной Волновахе Донецкой области. Захватчики убили девять человек, в том числе двоих детей. Расстрел семьи оккупантами подтвердили и в Следственном комитете РФ.

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