По его словам, россиянам везде мерещились украинские воины.

Российский оккупант из Бурятии признался в военных преступлениях против гражданских украинцев в Мариуполе Донецкой области. По его словам, россияне целенаправленно били по жилым многоэтажкам.

Как сообщает "Оперативный ВСУ", в своих военных преступлениях против мирных мариупольцев бурят навеселе рассказал во время общения в одной из соцсетей.

По его версии, россияне боялись воинов "Азова" и других защитников Мариуполя. Они считали, что украинские воины прячутся во всех многоэтажках. Потом стало понятно, что это бред, но дома мариупольцев продолжать накрывать огнем из всех вооружений.

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Оккупант: "Под чистую все х*ярили."

Собеседник: "А то, что там люди сидят, что там 100 тысяч мирных погибло, это всем пох*й было?"

Оккупант: "Всем п*хуй было. Это называется: "Слава России", бл*дь."

Как живет оккупированный Мариуполь

В захваченном Мариуполе российские оккупанты планируют снести целый квартал возле завода "Азовсталь". Ранее Мариупольский городской совет опубликовала фото разбомбленного Россией драматического театра. Оккупанты решили "прикрыть" его баннерами, чтобы не напоминать о собственных преступлениях.

Кроме того, лишь до 25% многоэтажек Мариуполя обеспечены централизованным отоплением. Абсолютное большинство мариупольцев, которые находятся в городе, остаются без централизованного отопления.

Недавно в городе нашли около 10 300 новых могил. Большинство из них расположено на кладбище в Старом Крыму.

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