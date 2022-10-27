По подсчетам советника ОПУ, 30 батальонно-тактических групп разместили оккупанты на Херсонском направлении.

Российские оккупанты демонстрируют серьезную волю и точно еще не готовы отступать из Херсона.

Об этом рассказал Алексей Арестович на канале Фейгин LIVE.

"Если вы провозгласили Херсон своим - то надо же дальше что-то с этим делать, правильно? Пока они снабжают правобережный плацдарм Херсонщины. Они и переправы делают, и массированное ПВО ставят там, и фильтрационные мероприятия продолжаются. Они проявляют завидную волю и удерживают плацдарм, а нам не хватает техники, потому что партнеры поставляют нам оружие планово, а не по нашим потребностям", - сказал Арестович.

Советник ОПУ добавил, что россияне усилили Херсонское направление кадрово, там у них стоит 30 батальонно-тактических групп.

"Они увидели, что у них без дела стоит здоровый кадровый костяк на Запорожье и перебросили его под Херсон", - сообщил Арестович.

Контрнаступление на Херсонщине

В конце августа армия Украины пошла в контрнаступление на разных направлениях. В Херсонской области по состоянию на 21 октября уже освобождены 88 населенных пунктов.

В Генштабе Украины 22 октября заявили, что оккупанты готовят Херсон к уличным боям.

По мнению полковника СБУ Романа Костенко сейчас состояние российских оккупационных войск на правом берегу Днепра в Херсонской области достаточно нестабильное, а потому ВСУ имеют уникальный шанс выбить захватчиков.