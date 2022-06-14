Благодаря технологиям 80-летней давности, подлодкам уже не обязательно всплывать, чтобы "подышать".

По Сети и во многих СМИ пронесся комментарий, что якобы электро-дизельным подлодкам необходимо время от времени всплывать на поверхность для того, чтобы подзарядить аккумуляторы. А т.к. на вооружении Черноморского флота РФ как раз стоят дизельные подлодки, то их в это время можно легко "прихлопнуть" противокорабельной ракетой - "Нептун" или Harpoon.

Но, к сожалению, уже очень давно, даже не атомной подлодке не обязательно всплывать для подзарядки аккумуляторов и чтобы "подышать". И это "давно" равно где-то 80 годам. Потому что немцы во Вторую мировую войну активно использовали такое устройство, как шноркель.

Шноркель подводной лодки

Первые подлодки имели обычный двигатель внутреннего сгорания и аккумуляторы. Первые требовались для обычного надводного хода, а для движения под водой их выключали и переходили на электротягу. Как только заряд у аккумулятора подходил к концу, необходимо было всплывать и подзаряжать, что делало их крайне уязвимыми для атак противника. Более того, на подводной лодке при долгом нахождении под водой, банально мог завершиться воздух.

Поэтому еще в 1916 году во время Первой мировой войны в Великобритании была запатентована вентиляционная трубка для подлодок. Но дальше патента идея не пошла. А перед Второй мировой войной голландцы уже изобрели полноценное устройство, обеспечивающее подачу воздуха из подводного положения не только для экипажа, но и для двигателя. После оккупации страны немцы переняли изделие и начали активно устанавливать на свой подводный флот и назвали Schnorchel - дыхательная трубка.

В условиях преимущества союзников, когда сами немецкие U-boat из хищников превратились в добычу для противолодочных самолетов, именно шноркель давал хоть какие-то шансы банально выйти в операционный район.

К концу войны немцами вообще были запущены в серию субмарины класса XXI, которые могли весь поход находиться под водой благодаря шноркелю. И что наиболее интересно, уже тогда, немцы покрывали его радиопоглотительным покрытием, а саму подлодку - каучуком для меньшей заметности на сонаре.

На основе этого класса в странах-союзниках были разработаны свои версии субмарин класса XXI. В частности в СССР - проект 611 и более распространеный 641, наиболее известный в Украине представитель - подлодка "Запорожье".

Шноркель на подводных лодках "Варшавянка"

На Черноморском флоте РФ размещено шесть подлодок проекта 636.3 "Варшавянка", а также еще одна схожего проекта-эксперимента 877В "Алроса", в которой вместо винта установлен водомет. Все они относятся к классу электро-дизельных и оснащены шноркелями, которые в РФ называют РДП - "работа дизеля под водой".

На "Варшавянках" "труба" шноркеля размещена на рубке рядом со всеми другими радиолокационными мачтами и перископами. В режиме РДП подлодки проекта 636.3 могут проходить все время своего автономного похода, составляющего до 45 суток. Также, на всякий случай, можно отметить, что пуски крылатыми ракетами "Калибр" российские субмарины также производят из подводного положения.

Но, по сути, шноркель это уже очень устаревшие технологии. На западе уже давно серийно производятся неатомные субмарины, которые вообще не нуждаются в воздухе благодаря воздухонезависимым силовым установкам. Добавим, что регенерация воздуха благодаря химическим поглотителям углекислого газа – это также давно известные технологии.

Например с конца 80-х годов Щвеция использует двигатель Стирлинга, а Германия с 90-х – на основе водородных топливных элементов. А единственная попытка РФ создать нечто подобное началась еще во времена СССР в 80-х, но до сих пор ничего сделать не удалось.

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