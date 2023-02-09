В последние месяцы ВСУ перестали публиковать видео с успешным применением турецких БПЛА на фронте.

Украинская армия по-прежнему использует турецкие ударно-разведывательные дроны "Байрактар", но сейчас их работа не афишируется, как в начале вторжения. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью азербайджанскому изданию Report.

"В Украине есть "Байрактары", ими пользуются. О них сейчас меньше говорят, но в начале войны они были ключевыми, так как у нас не было другого оружия", – рассказал он.

По словам Данилова, беспилотники "Байрактар" сыграли важную роль в уничтожении вторгшихся в Украину российских войск в первые дни войны. Но даже после появления в руках украинцев многих видов западных вооружений эти беспилотники всё еще востребованы.

Видео дня

"Эти дроны выполняют огромную работу, о которой я сейчас предпочитаю не говорить. Но, поверьте, они постоянно находятся на посту. Мы сейчас с вами говорим, а они работают", – заверил Данилов.

Применение "Байрактаров" на фронте в Украине

Впервые ВСУ применили Байрактары в боевых условиях осенью 2021 года на Донбассе. Однако по-настоящему турецкие БПЛА проявили себя в первые недели полномасштабного вторжения, когда с их помощью ВСУ уничтожали целые колонны российской техники.

Как свидетельствуют перехваты разговоров российских военных, успешное применение Байрактаров украинской армией стало очень большим и очень неприятным сюрпризом для оккупантов.

К лету, когда линия фронта стабилизировалась, и россияне смогли насытить ее эшелонированной системой ПВО, украинские военные почти перестали публиковать видео успешного применения Байрактаров.

Позднее тогда еще советник ОП Алексей Арестович уверял, что Байрактары продолжают работать на фронте, но их применение больше не выпячивается в публичной плоскости. При этом он сослался на особое отношение Турции к этой войне.

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