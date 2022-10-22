Беспилотники по-прежнему активно применяются украинскими защитниками.

В последнее время с фронта не поступала информация о применении "Байрактаров" и видео поражения врагов с помощью беспилотника турецкого производства. Однако украинские защитники по-прежнему используют эти БПЛА. Просто сейчас информацию о работе дронов начали меньше распространять в публичном поле.

Такие сведения поступили от советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича во время его разговора с российским оппозиционером и юристом Марком Фейгиным.

"Все хорошо с "Байрактарами. Андрей Ермак (руководитель ОПУ — УНИАН) не зря ездил на завод в Турцию месяц назад. Все хорошо с "Байрактарами", просто мы их не выпячиваем. Они не мелькают у нас в каждом втором сообщении: "Байрактары" победили, "Байрактары" то, "Байрактары" это. Они работают, но мы просто не акцентируем внимание, не педалируем эту тему", — заявил Арестович.

Фейгин спросил советника ОПУ, была ли такая установка. Тот назвал такой шаг "разумным", учитывая позицию Турции насчет войны в Украине. Официальная Анкара также выступает посредником при обмене пленными. В совокупности это стало причиной, почему в публичном пространстве уменьшилось количество информации о работе турецких беспилотников на фронте.

"Байрактары" в Украине: основная информация

С начала полномасштабного вторжения России в Украину БПЛА турецкого производства стали символом защиты от агрессии. В СМИ постоянно появлялись ролики с применением "Байрактаров" и ударами по колоннам техники или отдельным машинам. Беспилотнику даже посвятили песню, которая стала хитом.

Многие страны мира, включая Польшу, Канаду и Литву, собирали средства для приобретения "Байрактаров" Украине. Компания Baykar отправляла эти БПЛА бесплатно, а деньги применялись на другие нужды.

В Украине тоже проходил масштабный сбор на "Байрактары". Граждане нашей страны накопили 600 миллионов гривен. Эти деньги потратили на полный пакет услуг финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE. А "Байрактары" Baykar предоставила бесплатно.

В начале сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал, что за три дня БПЛА Bayraktar ТВ-2 уничтожили российскую технику общей стоимостью $26,5 млн.

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