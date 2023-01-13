Анкара больше не стремится к "миру любой ценой".

Турция радикально изменила свою позицию касательно правильного окончания войны России против Украины. Анкара больше не стремится установить мир любой ценой. Об этом заявил украинский посол в Турции Василий Боднар в интервью Укринформу.

Он отметил, что Турция прилагает много усилий для заключения мира между Украиной и Россией. Однако позиция Анкары значительно изменилась с марта прошлого года.

"Начиналось все с подходов о гуманитарных перемириях, "мир превыше всего", то сейчас в позиции Турции четко просматривается позиция о необходимости соблюдения принципа территориальной целостности Украины", – заявил дипломат.

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По мнению Боднара, недавние заявления турецких властей говорят об их понимании, что Украина должна освободить все свои территории.

"В этом контексте и было озвучено предложение, что Россия должна первой начать прекращение огня, что может стать основанием для дальнейшего вывода войск с территории Украины. Это попытка поиска путей к диалогу, но никак не навязывание позиции. Это одно из предложений страны-посредника", — заявил посол.

Война в Украине – посредничество Турции

С первых дней российского вторжения турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предлагал Турцию в качестве переговорной площадки между Россией и Украиной. В конце марта на территории Турции состоялись переговоры между делегациями Украины и России.

Турция закрыла для России проход военных кораблей через Босфорский пролив, но при этом не присоединилась к западным санкциям против РФ.

По некоторым данным, Турция покупала у России украденное украинское зерно и открыто покупает российскую нефть. Одновременно Турция стала одним из гарантов работы зернового коридора.

На днях в Анкаре заявили, что поддерживают мирный план Зеленского, предусматривающий полный вывод российских войск из Украины.

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