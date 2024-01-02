Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть "Шахедов".

Российская армия атаковала юг двумя волнами дронов-убийц. Как сообщают Силы обороны юга Украины, ночная вражеская дроновая атака на юге была отработана максимально результативно.

По данным военных, со вчерашнего вечера россияне двумя волнами запускали дроны с паузой более чем в три часа. Первая волна длилась около часа, вторая-пять часов подряд.

Подразделения противовоздушной обороны сбили 6 беспилотников типа "Shahed-131/136": три - на Николаевщине, два - на Днепропетровщине, один - на Херсонщине.

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В Николаеве обломки сбитого БпЛА вызвали пожар гаражей, который пожарным удалось оперативно ликвидировать. К счастью, люди не пострадали.

Кроме того, по словам начальника Николаевской ОВА Виталия Кима, в Николаевском районе 1 января в 10:45 и сегодня в 00:55 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков. Также вчера обстрелам подверглась акватория Очаковской общины. Кроме того, артиллерийские удары фиксировались по селу Солончаки Куцурубской общины.

Атака по Украине на Новый год - подробности

В новогоднюю ночь Кремль терроризировал Украину дронами-камикадзе: одиннадцать часов подряд защитники неба отражали воздушное нападение ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Четыре дрона уничтожили мобильные огневые группы Одесского пограничного отряда, еще один вражеский беспилотник сбили военнослужащие морской охраны Государственной пограничной службы.

А 1 января на юге украинские защитники пустили на лом четыре вражеских беспилотника. В частности вечером в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" был уничтожен БПЛА "Shahed-136/131". Также в течение дня на Херсонщине уничтожен разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР" и два ударных БПЛА "Ланцет".

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