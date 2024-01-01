По состоянию на 20:00 ПВО сбила "разведчика" и три ударных БпЛА.

Сегодня на юге украинские защитники пустили на лом четыре вражеских беспилотника. Об этом сообщила служба связей с общественностью Воздушного командования "Пивдень".

Говорится, что сбиты три ударных дрона типа Shahed и беспилотник-разведчик.

"Вечером 1 января в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Пивдень" уничтожен БПЛА "Shahed-136/131". Также в течение дня в Херсонской области уничтожен разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР" и два ударных БПЛА "Ланцет", - рассказали в командовании.

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Уточняется, эти сбития произошли по состоянию на 20: 00 понедельника, 1 января.

Атаки РФ 1 января - детали

Днем 1 января армия РФ запустила по Украине сразу несколько групп дронов-камикадзе Shahed и ракеты. В ряде областей и в столице Украины объявили воздушную тревогу. Воздушное командование "Восток" сообщило, что во время тревоги в небе над Днепропетровской областью сбили управляемую авиаракету Х-59. впоследствии стало известно, что во время этой атаки российские захватчики выпустили по Украине десять ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с северного направления. Силам ПВО удалось уничтожили девять.

Напомним, в новогоднюю ночь Российская Федерация терроризировала Украину дронами-камикадзе. Одиннадцать часов подряд защитники неба отражали воздушное нападение ударных БпЛА типа " Shahed-136/131. в частности, четыре дрона пустили на лом мобильные огневые группы Одесского пограничного отряда, еще один вражеский беспилотник сбили военнослужащие морской охраны Государственной пограничной службы.

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