Ему объявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны.

Установлена личность командира Росгвардии, который стрелял в украинских пленных за отказ общаться с ним на русском языке. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Речь идет о начальнике группы 376-го отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии Константине Юдине. В начале апреля 2023 года, исполняя обязанности одного из руководителей этой воинской части, он прибыл к месту дислокации российского блокпоста во временно оккупированном Энергодаре на Запорожье. Тогда на территории этого контрольно-пропускного пункта РФ находились украинские военнопленные, которых оккупанты хотели привлечь к демонтажу фортификационных сооружений.

Юдин отдал приказ выстроить пленных защитников Украины для допроса. Прежде всего его интересовали персональные данные и обстоятельства попадания в плен. При этом Юдин требовал отвечать на его вопросы исключительно на русском языке.

По данным следствия, один из пленных ответил ему на украинском языке. После чего рашист отвел мужчину к хозяйственному зданию на территории блокпоста и, угрожая оружием, приказал встать лицом к стене. Затем Юдин выстрелил из пистолета в правую ногу потерпевшего, в результате чего пленный получил огнестрельное пулевое ранение коленного сустава.

"Оккупант повторил свое требование разговаривать с ним только по-русски, но украинец и на этот раз отказался выполнять вражеское указание. Тогда Юдин произвел еще один выстрел близко от головы пленного, но и это не заставило украинца отвечать по-русски. После этого злоумышленник отвел потерпевшего к другим пленным и пригрозил, что будет расстреливать их, когда снова услышит украинский язык", - отмечает СБУ.

На основании собранных доказательств следователи сообщили Юдину о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Военные преступления россиян - последние новости

Полиция установила личности 5 военных РФ, которые в Буче 5 марта прошлого года из 30-миллиметровой пушки боевой машины десанта (БМД) расстреляли две машины с мирными жителями, которые пытались эвакуироваться из города. В первом автомобиле находилась семья: отец, жена и их сыновья – 4 и 9 лет. В автомобиле, который двигался за ними, находились их соседи – супруги и родственница.

Также Оккупанты систематически казнят украинских пленных. В этих преступлениях они откровенно зинаются в радиопереговорах, которые удается перехватывать украинской разведке.

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