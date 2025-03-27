Среди них - жители Восточной Сибири и Татарстана.

Военнослужащие 12-й бригады специального назначения "Азов" взяли в украинский плен сразу 20 российских оккупантов.

Как сообщается в Telegram-канале "Азова", это произошло на Торецком направлении фронта. Солдат захватнической армии Российской Федерации сняли на видео, они по очереди называли свои имена, звания и города, из которых приехали воевать против украинцев:

"Им повезло выжить. Но большая часть их "товарищей" до сих пор лежит в полях и посадках после неудачных штурмов. Добровольно сложить оружие - это единственный для россиян способ вернуться из Украины живыми и быть обмененными на украинских защитников".

В бригаде отметили, что в любом другом случае позаботятся о ликвидации вражеских целей на своем направлении.

Плен ВСУ

Ранее в Третьей штурмовой бригаде рассказали, как в Харьковской области брали в плен российского оккупанта. Захватчик просил о помиловании, записку для него сбросили вместе с шоколадкой.

Напомним, Украина неоднократно выражала готовность провести обмен пленными с Россией по принципу "всех на всех". На оккупированных территориях и в российских местах ограничения свободы остаются как украинские защитники, так и гражданские.

Последний обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 19 марта. В результате этого обмена каждая из сторон освободила по 175 военнопленных, что сделало его одним из крупнейших с начала войны.

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