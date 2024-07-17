Все они - контрактники или мобилизованные.

Группа российских военнослужащих сдались в плен ВСУ на Лиманском направлении, рассказал заместитель командира 97-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады Анатолий Сидоренко в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, россияне не прекращают попыток захватить Терны.

"На Лиманском направлении наблюдаем активность россиян. Враг не прекращает попыток захватить Терны, проводя небольшие штурмы каждый день", - отметил он. Видео дня

Военный добавил, что два дня назад одна из таких групп была взята в плен.

"Путем перерезания логистики и продовольствия, группа из 6 россиян была вынуждена сдаться в плен. В этой группе зэков не было, это были контрактники, и мобилизованные. То есть все с боевым опытом", - добавил Сидоренко.

Война в Украине - обмен пленными

Напомним, Украина и Россия 17 июля провели новый обмен пленными. Домой из российского плена вернулись 95 украинских защитников.

"Продолжаем возвращать наших людей домой. Еще 95 защитников освобождены из российского плена. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники", - сообщил президент Владимир Зеленский.

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