На Покровском направлении Силы обороны уничтожают около 300 оккупантов каждые сутки.

Российские оккупационные войска с других направлений снимают подразделения, чтобы перебросить их на Покровское направление. Об этом рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий.

"Сейчас продолжаются штурмы. Враг преимущественно передвигается на легковых автомобилях и на багги. Уже стало закономерностью, что они передвигаются именно на легковых автомобилях марки "Жигули" различных моделей", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, россияне активно используют погодные условия, чтобы под покровом тумана или ночью передвигаться и накапливаться. При этом Силам обороны удается их выявлять и пытаться уничтожать на дальних подступах.

Видео дня

"Всего на Покровском направлении Силы обороны уничтожают около 300 оккупантов, и такая цифра плюс-минус каждые сутки. Видим, что оккупанты своих намерений не прекращают. На юго-запад от Покровска захватчики пытаются бросать силы. Также есть информация, что враг с других направлений снимает подразделения, но того успеха, который они себе наметили, не достигают", - добавил Цехоцкий.

Война в Украине - ситуация на фронте

Более половины города Торецк не контролируется Силами обороны Украины. Об этом рассказал офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины с позывным "Скромный".

Он сообщил, что российские оккупанты штурмуют в основном не на бронированной технике, а на автомобильной, а также используют багги, квадроциклы, мотоциклы, самокаты.

Вас также могут заинтересовать новости: