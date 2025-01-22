В то же время оккупанты имеют новые продвижения.

Бойцам украинского войска удалось отбросить российских захватчиков в районах двух населенных пунктов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинский аналитический проект DeepState. Согласно обновленной карте боевых действий, Силы обороны Украины отбросили силы Российской Федерации возле Шевченко и в Удачном. В то же время оккупанты имеют некоторые продвижения:

"Враг продвинулся в Большой Новоселке, у Воздвиженки, Славянки и Серебряного".

Ситуация на фронте

В последней сводке украинского Генерального штаба сообщалось, что за сутки на фронте произошло 109 боевых столкновений с оккупантами. Самым тяжелым направлением остается Покровское - только здесь россияне совершили более 50 штурмовых и наступательных действий.

Видео дня

Ранее в 13-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардии "Хартия" сообщили, что украинские бойцы понемногу вытесняют россиян к границе к северу от Харькова.

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