В Госдепе говорят, что готовы их вооружить.

Если Украина снизит мобилизационный возраст, то Соединенные Штаты Америки и их союзники будут готовы экипировать и обучить новых мобилизованных.

Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он отметил, что американская и украинская стороны обсуждали ситуацию на востоке страны и состав ее Вооруженных сил:

"Мы четко дали понять, что если они выставят дополнительные силы для борьбы, мы и наши союзники будем готовы снарядить и обучить их, чтобы они могли вступить в бой".

Мобилизация 18-летних в Украине

Как известно, Вашингтон призывает Киев снизить мобилизационный возраст и приобщить к армии молодежь. Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что сейчас подготовка к мобилизации 18-летних парней не ведется.

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Тема снижения мобилизационного возраста активно обсуждается обществом. Кроме того, что молодые люди являются очень малочисленной категорией населения страны, эксперты отмечают, что такое количество мобилизованных просто не получится экипировать.

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