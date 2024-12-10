В российской разведке убеждают, что оккупанты имеют стратегическую инициативу якобы по всему фронту.

В России неожиданно заявили, что якобы "приблизились к достижению поставленной цели" так называемой спецоперации в Украине. Так режим Путина называет войну.

Соответствующее заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в комментарии российским пропагандистским СМИ. По его словам, оккупационная арамия якобы на всех направлениях фронта получила стратегическую инициативу.

"Россия близка к достижению поставленной цели, стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военным", - заявил Нарышкин.

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Кроме того, шеф российской спецслужбы также убеждает, что "ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью потерял легитимность и способность договариваться".

"Мирные" переговоры с Россией - последние новости

Недавно The Wall Street Journal сообщило, что Украина начала переговоры с командой Трампа о прекращении войны. По данным издания, Киев пытается решить разногласия по вопросу урегулирования войны еще до вступления Трампа в должность.

Также УНИАН сообщал, что генсек НАТО Марк Рютте предложил Украине отложить любые мирные переговоры с РФ. По его убеждению, Киев сам должен решить, когда он будет готов начать переговоры с Россией. К переговорам призвал лично Трамп.

Зато пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль "внимательно ознакомился" с заявлением новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что нужно начать переговоры об окончании войны в Украине. Он отметил, что Владимир Путин не один раз говорил о том, что РФ "открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы".

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