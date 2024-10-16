Об этом шла речь в разговоре главы с начальником штаба обороны Великобритании.

Великобритания сейчас прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации Плана победы, который президент Владимир Зеленьский представил США и другим странам-партнерам.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сирский после телефонного разговора с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным в своем Telegram-канале.

"В ходе разговора проинформировал британского коллегу об актуальной стратегической обстановке и организации отпора российской вооруженной агрессии против Украины на определенных участках фронта. Отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации Плана Победы", - заявил он.

Видео дня

По словам головокома, поставки военной техники и вооружения, подготовка личного состава, а также повышение эффективности применения высокотехнологичных средств поражения - являются основными столпами украинско-британского военного сотрудничества.

Кроме того, как отметил Сырский, он обратил внимание британского коллеги на циничные нарушения международного гуманитарного права и военные преступления российских войск, ракетно-авиационные удары по критической инфраструктуре Украины, неизбирательность массированных бомбардировок гражданских объектов.

План победы - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что первым пунктом Плана победы является приглашение Украины в НАТО. Он отметил, что это позволит обеспечить геополитическую уверенность в Европе и ослабить агрессию России.

Президент рассказал, что в соответствии с этим планом, с которым сейчас знакомятся лидеры стран-партнеров, Украина стремится получить приглашение в Организацию Североатлантического договора, что не является членством.

Вас также могут заинтересовать новости: