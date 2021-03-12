Кравчук уточнил, что план разработан Германией, Францией, доработанный Украиной и находится на изучении в России.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что пока нет мирного плана по Донбассу. Для его появления Россия должна утвердить направленные ей предложения, разработанные Украиной совместно с Францией и Германией.

Читайте такжеРабота ТКГ по Донбассу заблокирована из-за позиции России - ОПОб этом Кравчук заявил в интервью "5 каналу". Он отметил, что соответствующие предложения были направлены в РФ для утверждения.

"План разработан Германией, Францией, доработанный Украиной. И сейчас находится на изучении в России. То есть, плана нет. Он является предложением. Чтобы план был, под ним должна поставить подпись Россия. Потому что война у нас не с Францией и не с Германией, а с Россией", - сказал Кравчук.

"Как только Россия одобрит этот (проект) плана, он станет планом. А пока это предложения трех - Германии, Франции и Украины. А план будет тогда, когда будет одобрен четырьмя государствами, так как в "нормандском формате" работают не три, а четыре государства", - подчеркнул Кравчук.

Новый план по Донбассу

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина совместно с Германией и Францией разработала план по восстановлению мира на Донбассе. При этом его до сих пор не одобрила Россия.

"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, и мы считаем, что он соответствует духу и принципам "Минска", он отвечает нормам международного права", - сказал он.

Позже в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что "первый раз слышат" о таком мирном плане по Донбассу.

При этом в украинской делегации в ТКГ сообщали, что новый план по Донбассу будет представлен до конца марта, однако его детали пока не разглашаются.

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Авторы: Ирина Погорелая, Виталий Саенко