Только в 00:28 Воздушные силы объявляли об отбое угрозы по всей стране.

Ночью российская армия атакует юг Украины дронами-камикадзе типа "Shahed". Воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской и Запорожской областях.

В 01:11 одесский городской голова Геннадий Труханов призвал одесситов находиться в безопасных местах, поскольку российские беспилотники фиксируют прямо над городом. Уже в 01:29 он написал в своем Telegram-канале, что российская атака все еще продолжается.

В официальном канале Воздушных сил ВСУ отмечалось, что "шахеды" заметили в акватории Черного моря в районе Одессы. Также есть БПЛА в районе Запорожья. Впоследствии угроза применения дронов распространилась на Днепропетровскую область, там также возможна работа противовоздушной обороны.

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Российский удар по Одессе

Напомним, вчера в Одесской областной военной администрации сообщили о баллистической атаке по портовой инфраструктуре города. Удар пришелся на иностранное гражданское судно. Во время этого обстрела погиб гражданин Украины, еще пятеро иностранцев пострадали.

Впоследствии неизвестная женщина пыталась установить на Европейской площади российский флаг. Возмущенные прохожие остановили ее и вызвали полицию. На распространенном видео она отрицает, что город обстреливает Россия.

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