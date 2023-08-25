По его словам, оккупанты осознают свои мрачные перспективы.

В Запорожской области Силы обороны Украины прорвали первую линию укреплений рашистов.

В интервью каналу Al-Mamlaka (Иордания) глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что среди российских оккупантов есть опасения относительно прорыва ВСУ.

"Появляется все больше признаков того, что украинские войска прорвали первую линию российской обороны на части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин в направлении стратегически важного города Токмак", - сказал Милли.

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Он также добавил, что сейчас "несколько российских военных корреспондентов рисуют мрачную картину на фронте для своих войск на некоторых участках юга".

Контрнаступление ВСУ: что происходит на фронте

Примерно месяц назад CNN информировали о том, что защитники Украины вплотную приблизились к критическому участку в Запорожской области.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный анонсировал позитивные изменения на фронте для его армии.

Недавно ВСУ освободили Работино в Запорожской области.

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