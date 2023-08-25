Наши военные преуспели на двух направлениях.

Украинские военные имели успех на двух направлениях на южном фронте.

Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции в сторону Мелитополя, передает Military Media Center.

"На направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Очеретоватое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал он.

На Бахмутском направлении силы обороны продолжают вести наступление южнее города Бахмут.

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Генштаб сообщил, что российские оккупанты безуспешно пытались наступать на Купянском и Авдеевском направлениях, ударяя там из артиллерии, а кое-где и применяя авиацию.

А в свежем отчете Института по изучению войны (ISW) говорится о том, что ВСУ приблизились ко второй линии обороны российских оккупантов в районе Работино на западе Запорожской области, еще больше расширив прорыв. На геолокированных кадрах видно, что украинские войска продвинулись дальше в направлении российских оборонительных рубежей к западу от Вербового и к югу от Работино.

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