Причина конфликта между оккупантами пока неизвестна.

В городе Новая Каховка на Херсонщине произошла перестрелка между боевиками из ОРДЛО и российскими военными. А мобилизованные россияне начинают воровать еще у себя на базах, не успев приехать в Украину.

Информацией об этом поделился глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в личном Telegram-канале.

"Вчера в Новой Каховке приличная перестрелка была между [боевиками из] ОРДЛО и российскими военными, Росгвардией, точно не знаю. Даже не знаю, за кого болеть в этой ситуации. Вроде, ОРДЛО как-то наши там были когда-то. Вот такая вот у них там ситуация", — сообщил Ким.

Глава Николаевской ОВА отдельно отметил, что Путину выгодно обратно закинуть войска, которые ВСУ выгнали из Украины. Тогда они не смогут рассказать о своих преступлениях против мирных граждан.

А что касается мобилизации в РФ, то здесь ситуация сложная. Сформированные подразделения нужно обучать в течение одного или двух месяцев. Однако время играет против России, так как Украина получает вооружение от партнеров. Например, по данным CNN, США уже передали нашей стране первую партию новой военной помощи.

"Начали тянуть тех, кто соглашается сюда ехать, а едут сюда не воевать — едут сюда мародерствовать. Они насмотрелись, наслушались, что здесь так можно, и самая падаль соглашается сюда ехать именно для того, чтобы насиловать и мародерствовать. Мало того, они не доезжают, они у себя мародерствуют, даже у себя на базах", — охарактеризовал мобилизованных "бойцов" России Ким.

Напоследок глава ОВА сообщил о чистках среди военных РФ. Власти ищут виновных в провале так называемой "спецоперации". По мнению Кима, скоро под арест могут попасть и пропагандисты за свои определенные высказывания.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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