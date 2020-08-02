Оккупанты провоцировали украинских бойцов под Песками, двое бойцов получили ранения

За текущие сутки обстрелов в районе операции Объединенных сил не зафиксировано.

За прошедшие сутки зафиксировано три неприцельных обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

В вечернее время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников возле населенного пункта Пески. Украинские воины огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет.

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В то же время, за прошедшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил были травмированы. Один воин получил осколочные ранения задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй защитник – травмировал руку на одном из опорных пунктов. Обоих военнослужащих оперативно доставили в больницы.

За текущие сутки обстрелов в районе операции Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, 31 июля вооруженными формированиями Российской Федерации 4 раза нарушен провозглашенный режим прекращения огня. Вражеские провокации с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия зафиксированы в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское.

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