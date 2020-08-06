Российские оккупанты вчера один раз нарушили перемирие, силы ООС огонь в ответ не открывали

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

5 августа вооруженными формированиями Российской Федерации 1 раз нарушен провозглашенный режим прекращения огня.

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, провокация из подствольного гранатомета зафиксирована в районе населенного пункта Шумы. «Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил соблюдали условия прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на вероятные коварные действия противника», – говорится в сообщении.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелам со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

«Наши граждане могут быть уверенными в том, что Вооруженные Силы Украины – это надежный щит, который защищает каждого из нас. Вчера в Марьинке военнослужащим Объединенных сил местные жители благодарили за то, что шесть лет назад украинские защитники освободили город от российских террористических формирований. Марьинка – это Украина. И сегодня здесь продолжается мирная жизнь. Мы будем стоять на защите страны! Берегите мир и верьте своим защитникам!», – добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил с 27 июля 2020 года введен режим прекращения огня.

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