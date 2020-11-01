Сегодня на Донбассе зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Квадрокоптер" возле населенного пункта Водяное.
Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.
Читайте такжеУчастники ТКГ договорились соблюдать режим тишины - украинская делегация"От начала текущих суток, 1 ноября, зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля. Так, на Приазовׄье, в районе населенного пункта Водяное, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сводке.
В течение текущих суток обстрелы со стороны противника на участках ответственности наших бригад зафиксированы не были. Вдоль линии разграничения наблюдается тишина.
Перемирие на Донбассе: что известно по состоянию на 1 ноября
- 22 июля участники Трехсторонней контактной группы достигли договоренности о всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с 27 июля. С тех пор неоднократно фиксировалось нарушение перемирия со стороны оккупантов.
- Ночью 30 октября противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины.
- За прошедшие сутки, 31 октября, на Донбассе зафиксировано одно нарушение договоренностей. Неподалеку Зайцево противник произвел выстрел из ручного противотанкового гранатомета.
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