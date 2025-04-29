Украине, возможно, надо игнорировать то, что говорит Путин, считает секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

В ответ на одностороннее заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о перемирии на 9 мая, Украина уже должна выдвинуть свои требования, а не просто согласиться.

Такое мнение озвучил секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко в эфире Radio NV.

Он отметил, что на первое перемирие от Путина - "пасхальное", Украина согласилась, чтобы показать США, что не хочет войны. Но продемонстрировав это, Украина в дальнейшем должна уже выдвигать условия следующего перемирия.

Видео дня

"Перемирие - это двустороннее соглашение, когда обе стороны решают, на каких условиях будет перемирие и что будет происходить в течение этого времени. А у нас получается, что Путин в одностороннем порядке один раз ввел и мы согласились для того, чтобы показать, что мы согласны. И теперь опять же не соглашаясь. Я думаю, что здесь нашей стороне нужно выдвигать условия - требования: если ты хочешь перемирие, то я поддерживаю или 30 дней, или как минимум тот срок, который будет согласован обеими сторонами. А просто идти на одностороннее перемирие потому что Путин так хочет - это проявление слабости, с моей точки зрения. Это должно быть двустороннее соглашение, или игнорировать то, что говорит Путин", - отметил Костенко.

Нардеп отметил, что от военнослужащих знает, что во время перемирия в прошлый раз враг сумел накопиться на некоторых участках и потом иметь преимущество, потому что ВСУ не стреляли. Враг также под видом того, что забирает своих раненых, заходил на "серые" зоны и там оставался, в результате на некоторых направлениях стал на лучших позициях.

"Поэтому к этим таким перемириям, которые в одностроннем порядке предлагает Путин, нужно относиться очень внимательно. Потому что потом от этого страдают наши воины на передовой, перед которыми стоит противник", - подчеркнул Костенко.

По его словам, первое перемирие Украина поддержала после сильного давления.

"После того, как наши партнеры переговорили с россиянами в Саудовской Аравии, началось безумное давление на наше государство. Чтобы мы шли на перемирие. Я так понимаю, было создано такое понимание процесса, что это Украина не хочет мира. И на нас давили", - сказал Костенко.

Поэтому поддержка украинской стороной "пасхального перемирия" - это было для того, чтобы показать, что Украина не является той страной, которая хочет чтобы там не было продолжать боевые действия, терять своих солдат, пояснил нардеп.

"Я думаю, что это таким образом мы показали Трампу, который давил на этом - и оружие у нас забирал, и разведку перестал давать, - что мы точно не те, из-за кого эта война продолжается", - сказал он. В то же время Костенко отметил, что у нас есть свои красные линии, у нас есть свои требования, у нас есть свои цели.

"Перемирие Путина" - что известно

Как сообщал УНИАН, 28 апреля российский диктатор объявил новое, уже второе "перемирие" с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая. Оно объявлено главой Кремля "по случаю 80-летия победы в советско-германской войне". Это "перемирие", по данным РФ, предусматривает якобы остановку всех боевых действий в указанный период.

Перед этим Путин в одностроннем порядке объявил "пасхальное перемирие".

В ВСУ прокомментировали "перемирие" объявленные в РФ, отметив, что вообще не воспринимают слов Путина.

"Какой смысл обращать внимание на то, что говорит рот Путина? Надо смотреть за руками. Надо смотреть на ситуацию на месте. А на месте как-то ничего не меняется", - заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

Вас также могут заинтересовать новости: