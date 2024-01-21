По словам Пенни Прицкер, агрессивная война России представляет серьезную угрозу не только для Украины, но и для Соединенных Штатов и Европы.

Чтобы выиграть войну с Россией, Украина нуждается в экономической поддержке со стороны Белого дома. Об этом в своей статье для The Hill написала специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

По ее словам, агрессивная война России представляет серьезную угрозу не только для Украины, но и для Соединенных Штатов и Европы, "нашей экономической безопасности и самих идей свободы и демократии, которые держат наш мир вместе".

"С помощью Америки, вместе с более чем 50 союзниками и партнерами по всему миру, отважные воины Украины выдержали натиск России, вернули себе более 50 процентов территории, захваченной Россией, и значительно ухудшили военный потенциал Москвы. Наша поддержка безопасности вооружила украинцев для защиты своей земли и Европы, одновременно модернизируя нашу оборонно-промышленную базу дома, делая нас более подготовленными к любым событиям", - отметила дипломат.

В то же время, по ее мнению, аргументы американской экономической поддержки были такими же важными, как и помощь в области безопасности.

"Экономическая устойчивость является основным принципом военных усилий Украины. Безопасность и экономика Украины образуют двойную спираль, неизгладимо переплетенную в усилиях страны одержать победу над Путиным", - подчеркнула Прицкер.

При этом она отметила, что пакет безопасности и экономики США составляют "ядро нашей поддержки Украины перед лицом открытой агрессии России".

"Если мы будем действовать сейчас, этот пакет даст сообщение друзьям и врагам об американском лидерстве, силе и решимости, когда дело касается победы Украины в этой войне и ее будущего как свободной, независимой, демократической, экономически процветающей страны, интегрированной в Евросоюз и НАТО", - резюмировала спецпредставитель США.

Помощь США Украине - последние новости

Белый дом не выполняет обязательств по оказанию помощи Украине. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Он отметил, что республиканцы ежедневно оказывают давление на Белый дом, "чтобы получить ответы на критические вопросы, которые есть у американского народа, и мы должны это знать".

До этого президент США Джо Байден выступил с жестким заявлением в адрес Конгресса из-за бездействия в отношении Украины.

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