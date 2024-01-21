Западные военные эксперты метко называют атаки по России "агрессивными санкциями".

Украинские спецслужбы, в частности Главное управление разведки Минобороны во главе с Кириллом Будановым значительно опережают своих российских визави. Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Так, отставной генерал австралийской армии Мик Райан, который часто комментирует войну в Украине, в Твиттере назвал удар по российским нефтегазовым объектам в Санкт-Петербурге "агрессивными санкциями" против российского энергетического экспорта. Он отметил, что Украина постоянно адаптируется к стратегическим условиям войны, и это впечатляет.

На этот пост отреагировал Бен Ходжес.

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"Генерал-лейтенант Буданов и ГУР настолько далеко впереди российских спецслужб... ведут бой с россиянами, ищут способы перехватить инициативу, пока ВСУ корректируют свои планы и восстанавливают свою силу", – написал он.

Удар по нефтегазовому комплексу в Санкт-Петербурге

Как писал УНИАН, этой ночью в Ленинградской области РФ возник масштабный пожар на нефтяном терминале морского торгового порта. Жители поселка Усть-Луга сообщают, что перед этим слышали взрывы.

Позже стало известно, что этот инцидент был спецоперацией СБУ. Как рассказали источники УНИАН, по нефтяному комплексу метко отработали беспилотники – удары были точными, начался масштабный пожар, россияне были вынуждены эвакуировать сотрудников.

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