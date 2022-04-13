Российские оккупанты откровенно признают силу и мощь ВСУ, но в то же время больше всего боятся своих же военных.

Уже более полутора месяцев идут тяжелые бои за каждый дом, за каждую квартиру, улицу и квартал. По состоянию на 13 апреля, украинские бойцы превратили в удобрение почти 20 тысяч оккупантов.

Российские солдаты шокированы сопротивлением украинцев, но больше всего боятся своих военных, что следует из перехваченного СБУ разговора.

"Никто из нас этим гордиться не будет… Они – долбо*бы, я своих боюсь больше, чем бандеровцев", – говорит оккупант о своих товарищах по оружию. И признается, что не чувствует никакой высокой цели в своих агрессивных действиях.

"Мы ехали, лежит тело (мирный украинец – ред.) возле остановки… Видно, что мертвый человек… а сверху надпись "нех*и шастать"… я эту надпись вообще не забуду", – говорит он.

А тем временем оккупанты начинают понемногу прозревать. В одном из перехваченных разговоров российский вояка говорит, что зол на Путина, который обещал им триумфальное шествие, а вместо этого втянул в затяжную войну, где им не победить.

Накануне в Кремле впервые с начала полномасштабного вторжения РФ признали, что они несут значительные потери в Украине. В то же время агрессор оправдывает отвод войск в Киевской и Черниговской областях (как известно, проведенный с целью перегруппировки) не значительными потерями России в этих регионах, а "доброй волей".

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