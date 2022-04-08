Российские оккупанты откровенно признают силу и мощь Вооруженных Сил Украины

Более шести недель ВСУ продолжают защищать нашу страну и уничтожать оккупантов. Сейчас враг уже потерял почти 19 тысяч человек и сотни единиц техники.

Понимая, что у них есть только два пути – либо 200-ым, либо 300-ым – оккупанты готовят предсмертные просьбы своим близким, о чем свидетельствует очередной аудиоперехват СБУ.

"Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, пускай дядю Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее… чего я хочу", – попросил оккупант.

Оккупант говорит, что из его роты осталось 10 человек, но командование не хочет их выводить из Украины. Он понимает, что ВСУ их просто "положат".

Ранее сообщалось, что среди оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты. В одном из перехваченных разговоров оккупант назвал президента России конченым.

Накануне пресс-секретарь Путин впервые с начала полномасштабного вторжения РФ признал, что они несут значительные потери в Украине. В то же время он оправдал отвод войск в Киевской и Черниговской областях (как известно, проведенный с целью перегруппировки) не значительными потерями России в этих регионах, а "доброй волей".

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