В июне этого года в Швейцарии состоится первый инаугурационный Глобальный саммит мира.

Россия имеет конкретный план, как сорвать Глобальный саммит мира, который состоится в июне. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями государств-партнеров и международных организаций, которые работают в Украине, и нашими дипломатами.

Он напомнил, что в июне этого года в Швейцарии состоится первый инаугурационный Глобальный саммит мира.

"Это действительно важно - и не только для Украины, чтобы мировое большинство было на Саммите. Чем активнее мир будет сейчас в восстановлении справедливого мира для Украины, тем более вероятно, что другие в мире не станут жертвами подобных агрессий. Не грубая сила должна определять, как устроен мир, а Устав ООН, и в единстве мы можем заставить Россию признавать международное право", - отметил глава государства.

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Зеленский отметил, что на Саммите начнется согласование первых основ мира и предложено общее мировое видение, как мир должен заработать.

"У нас есть точная информация от разведки - конкретные данные, - что Россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать, как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше. Мы поделимся с вами, уважаемые партнеры, на уровне дипломатов, на уровне разведок планами России - конкретными планами и конкретными пунктами. И мы вместе должны этому противодействовать - должны работать в единстве, ради справедливого мира. Благодарен всем, кто помогает и будет помогать", - сказал президент.

Саммит мира в Швейцарии - детали

Глобальный саммит мира, организованный по украинской инициативе, состоится 15-16 июня в Швейцарии. На него пригласят представителей более 100 стран мира.

"Швейцария провела переговоры со странами-членами G7, Европейским Союзом и представителями Глобального Юга, такими как Китай, Индия, Южная Африка, Бразилия, Эфиопия и Саудовская Аравия. На данный момент есть достаточная международная поддержка для проведения конференции высокого уровня для начала мирного процесса", - заявили в швейцарском правительстве.

Открытым вопросом остается участие Китая. "Китай ответил более положительно, чем мы могли ожидать. Мы получили положительные сигналы от крупных государств мира", - заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

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