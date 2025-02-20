Эти инструменты отработаны и пугают Россию, заявил Михаил Подоляк.

Украина с союзниками имеет два инструмента давления на Россию. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Первый инструмент - это экономическое давление, нефтяное эмбарго - это самый простой и достаточно быстрый путь. Ведь другие санкции - это довольно постепенный путь, он может растянуться на месяцы или годы. А нефтяное эмбарго окончательно обнулит получение Россией доходов для финансирования рекрутинговых программ. То есть набирать живую силу, ведь они воюют живой силой", - сказал Подоляк.

Он добавил, что второй инструмент - милитаристский. В частности, речь идет о наращивании ракетных и дроновых ударов по территории России.

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"Большое количество должно быть дронов, которые использует Украина в рамках замещения авиации по линии фронта. Этого должно быть настолько много, чтобы уничтожать и еще раз уничтожать. Эти инструменты отработаны. Они достаточно пугают Россию. Нам нужно не просто прекращение огня на условиях России. Нам нужно прекращение огня на относительно справедливых условиях для того, чтобы дальше можно было повышать свои требования с точки зрения финализации войны", - добавил Подоляк.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры между представителями РФ и Соединенных штатов. После них Трамп заявил о готовности России к переговорам.

Эту встречу прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Штаты помогли России выйти из мировой изоляции. Зеленский также отметил, что в США существенно смягчили отношение к российско-украинской войне и даже начали рассматривать Путина в качестве "жертвы".

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