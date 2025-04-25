Украина на переговорах с партнерами всегда повторяет о своих принципиальных позициях, от которых не отступит.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что определенные люди, которые не заинтересованы в мирном процессе завершения войны России против Украины, вбрасывают в информационное пространство различную информацию, которая не соответствует действительности. Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Георгий Тихий сказал во время брифинга.

В частности, у спикера спросили, может ли он рассказать о документе, в котором, по сообщениям в медиа, отражается общее видение Великобритании, Франции, Германии и Украины относительно путей завершения войны, и который специальный представитель США Кит Келлог передал президенту Дональду Трампу.

"Я вам могу подтвердить, что на переговорах в Лондоне украинская сторона так же, как и на предыдущих переговорах, подтвердила свои принципиальные позиции в рамках более широкого долгосрочного мирного урегулирования. Речь идет не о прекращении огня сейчас, не о тишине, а в целом о более широком и долгом мирном урегулировании", - отметил Тихий.

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Он напомнил, что эти три принципиальные позиции, которых придерживается Украина, следующие:

Украина никогда не признает ни одну часть своей территории как российскую;

Украина никогда не согласится на любое ограничение своих Вооруженных сил, Сил обороны Украины, оборонных возможностей и оборонной промышленности, или военной помощи от партнеров;

ни одна третья страна не имеет права вето на выбор Украиной альянсов и союзов.

"А то, что касается различных публикаций в СМИ, планов... Мы призываем всех ориентироваться на официальную информацию, которая идет от президента Украины, Офиса президента, МИД", - сказал Тихий.

В этой связи, как сказал спикер, МИД просит не реагировать эмоционально на различные сливы в медиа, потому что этими информационными вбросами занимаются "кто попало".

"Очень большая часть в целом всех этих сливов не соответствует действительности, и когда меня спрашивают на брифинге об этих всех сообщениях, то просто существует риск, что я комментируя их, буду легитимизировать всевозможные эти вбросы, которые делают люди, которые не хотят ни мира, ни вообще продвижения этого процесса. Давайте им не помогать", - подчеркнул Тихий.

Вместе с тем, спикер напомнил, что 45 дней уже прошло с момента, когда Украина согласилась на безусловное полное прекращение огня.

"И мы считаем, что это логично с точки зрения любого мирного процесса - что сначала прекращаем огонь и убийства, и тогда говорим о каком-то долгосрочном развязывании войны, завершении (российской - УНИАН) агрессии", - подчеркнул Тихий.

В то же время, он выразил сожаление, что за эти 45 дней со стороны России "мы увидели только ракеты, дроны, убийства детей и гражданских, эскалацию террора, и какие-то снова манипуляции на тему, что они еще требуют от Украины и от ее союзников".

Тихий подчеркнул, что предложение и готовность Украины к безусловному полному прекращению огня остается в силе.

"Россия может на него согласиться в любой момент, когда Россия выберет мир, а не войну", - подчеркнул Тихий.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече в Лондоне наработали документ по территориальным вопросам с учетом того, что не может быть нарушений Конституции Украины. Этот документ уже передали президенту США Дональду Трампу. В частности, этот документ был разработан после предложения Трампа о признании оккупированного Крыма российской территорией.

По данным СМИ, 23 апреля на встрече в Лондоне с участием представителей Украины, Великобритании, Франции и Германии был согласован документ, который спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог должен передать президенту США Трампу. В этом документе якобы содержится общее видение Франции, Британии, Германии и Украины относительно войны.

Перед этим стало известно, что Трамп предложил мирное соглашение, которое позволяет России сохранить за собой почти все захваченные у Украины территории. Соглашение является частью плана из семи пунктов о прекращении войны, который не содержит четких гарантий безопасности для Украины со стороны США.

Президент Украины Зеленский отстаивает позицию, что первым шагом к завершению войны должно стать полное и безусловное прекращение огня, и соответствующее решение зависит исключительно от Москвы. По убеждению президента Украины, если Россия отдаст приказ о прекращении огня своим командирам - война закончится.

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