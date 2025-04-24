У Трампа 'на столе' новые предложения по Украине: СМИ выяснили, что это за документ

По словам источника, в документе содержится "общее видение европейцев относительно войны".

Президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что после встречи в Лондоне был сформирован новый документ по территориальным вопросам нашей страны, который уже передали американскому лидеру Дональду Трампу. В РБК-Украина со ссылкой на информированный источник объяснили, о каком именно документе идет речь.

Отмечается, что вчера на встрече в Лондоне был согласован документ, который спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог повез в Белый дом. По словам источника, в нем содержится "общее видение европейцев - Франции, Британии, Германии и Украины относительно войны".

Напомним, что Зеленский высказывался о предложении Трампа о признании оккупированного Крыма российской территорией. На совместной пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой он заявил, что "все, что противоречит нашим ценностям или Конституции - не может быть в любых договоренностях".

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"Очень важно понимать: Соединенные Штаты Америки предложили свое видение. В Лондоне была встреча, там была соответствующая стратегия, которую они предложили. Конструктивно наша команда, европейская команда и представители США поговорили и на бумаге появились соответствующие пункты. После предложения Соединенных Штатов появилась другая "бумага". И я считаю, что сегодня этот документ находится на столе у президента Трампа", - сказал Зеленский.

Переговоры в Лондоне - важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры по Украине в Лондоне, которые прошли 23 апреля. Он заявил, что они прошли хорошо. Также он заверил, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни российский лидер Владимир Путин не являются его фаворитами.

Кроме того, Зеленский сделал заявление относительно встреч в Лондоне, где представители нескольких стран говорили о приближении мира. Он напомнил о заявлении бывшего госсекретаря США, где Вашингтон обещал не признавать претензии Кремля на оккупированные территории.

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