Президент Украины подчеркнул, что ни в каких договоренностях не может быть пунктов, которые противоречат Конституции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече в Лондоне наработали документ по территориальным вопросам и уже передали президенту США Дональду Трампу. В частности, этот документ был разработан после предложения Трампа о признании оккупированного Крыма российской территорией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

Президент Украины ответил, на какие компромиссы в отношении территорий готова пойти Украина.

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"Очень важно понимать: Соединенные Штаты Америки предложили свое видение. В Лондоне была встреча, там была соответствующая стратегия, которую они предложили. Конструктивно наша команда, европейская команда и представители США поговорили и на бумаге появились соответствующие пункты. После предложения Соединенных Штатов появилась другая "бумага". И я считаю, что сегодня этот документ находится на столе у президента Трампа", - сообщил Зеленский.

Как подчеркнул глава государства, "все, что противоречит нашим ценностям или Конституции - не может быть в любых договоренностях".

Требования Трампа по Крыму - что известно

Как сообщал УНИАН, Трамп ожидает от Украины ответа относительно признания Крыма российским и отказа от вступления в НАТО.

Впрочем, Зеленский подчеркнул, что Украина не признает юридически российскую оккупацию Крыма.

В то же время Трамп набросился на Зеленского из-за его слов о Крыме. Президент США считает, что позиция Зеленского о том, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма, "очень вредит мирным переговорам с Россией".

В то же время, в Москве прокомментировали слова Трампа о Крыме. Там одобрительно отозвались на заву президента США, что Украина потеряла полуостров много лет назад.

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