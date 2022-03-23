Представителю Минобороны США трудно сказать, является ли это признаком большего оперативного плана.

Пентагон увидел признаки того, что Украина не только ловко обороняется, но и на отдельных участках переходит в наступление.

Об этом во время брифинге заявил представитель оборонного ведомства Джон Кирби.

Он отметил, что США не считают Киев окруженным российскими войсками. По словам Кирби, пока нет каких-то серьезных изменений в передвижениях врага.

"Мы не видим толчка с юга в сторону Киева. Они не смогли вырваться из Чернигова. Так что не знаю, чтобы мы оценивали Киев как окруженный", - ответил он.

Вашингтон не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что россияне якобы заняли пригород.

"Что я могу сказать, так это то, что мы видели, если это правда, то это, безусловно, часть усилий, которые мы наблюдали за попытками Украины в последнее время, несколько дней... Попытки вернуть территории, которые захватили россияне, как это упоминали о Херсоне", - отметил Кирби.

В Пентагоне обратили внимание, что оккупанты благодаря эффективному сопротивлению украинцев вынуждены перестраиваться в районе Николаева.

"В любом случае мы видим неподтвержденные свидетельства того, что украинцы не только хорошо защищаются, там, где они предпочитают обороняться, но и прилагают усилия, чтобы вернуть территории, которые сейчас под российскими войсками. Опять же, мы начинаем видеть, что теперь они (украинцы – ред.) могут и хотят вернуть территорию, захваченную русскими", - сказал Кирби.

Представителю Минобороны США Трудно сказать, является ли это признаком большего оперативного плана.

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