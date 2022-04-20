США и НАТО оценили, что украинские силы очень эффективно использовали уже присланное вооружение против ВС РФ.

Соединенные Штаты считают, что Россия намерена атаковать маршруты, по которым перевозят вооружение для ВСУ.

Об этом заявил представитель Пентагона, цитирует CNN.

По его словам, до сих пор россияне не часто наносили удары по таким целям, как колонны или железнодорожные перевозки, однако могут попытаться разрушить мосты, дороги, рейсы, по которым в страну доставляют оружие и боеприпасы.

Но, отмечает чиновник, этими атаками россияне ничего не достигнут из-за объема помощи.

Новая фаза войны: прогнозы Пентагона

США и НАТО оценили, что украинские силы очень эффективно использовали уже присланное вооружение против ВС РФ, подчеркнули в Пентагоне.

Частью этого успеха стала адаптация войск к децентрализованному командованию и управлению, что позволило младшим командирам принимать важные решения на поле боя без предварительного разрешения у высшего руководства.

Также представитель Минобороны США обратил внимание, что у Украины "были годы, чтобы подготовиться к наступлению России" на юго-востоке Украины, поскольку в том регионе происходили регулярные бои.

По его словам, Украина подготовила окопы, противотанковые засады и многое другое накануне неминуемой битвы, но у россиян до сих пор преимущество в военных технологиях и общей военной мощи.

Россия сосредоточила свой удар по Донбассу, чтобы затем перейти к "массовому наступлению".

Вас также могут заинтересовать новости: