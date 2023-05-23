Специалист высказал мнение о том, что необходимо Украине для освобождения своих оккупированных территорий.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, сколько истребителей F-16 нужно Украине на первое время.

Как передает корреспондент УНИАН, о своих расчетах он рассказал во время брифинга в медиа-центре Украина-Одесса.

По его словам, западные истребители поколения "четыре плюс", в частности F-16 – это комплекс авиационного оружия, которое позволит Украине получить преимущество в воздухе.

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Эксперт пояснил, что F-16 "работает" одновременно, как истребитель и штурмовик. То есть, способен своевременно и с большого расстояния обнаруживать вражеские воздушные объекты и уничтожать их. Также F-16 может наносить удары по наземным целям - стационарным и подвижным. То есть речь идет об универсальном самолете.

Как акцентирует Романенко, согласно доктринам НАТО и США, воздушное преимущество – принципиальная составляющая при проведении наступательных, контр-наступательных действий, но сейчас такого преимущества ВСУ нет.

По данным эксперта, сейчас в мире есть 4,5 тыс. таких самолетов различных модификаций.

"Нам нужно договариваться о поставках таких самолетов, причем не отдельными единицами, а эскадрильями. В нашем понятии это (одна эскадрилья – УНИАН) - 12 самолетов, в других странах – до 18. Для того, чтобы стать эффективными нам для начала нужны 3-4 эскадрильи. То есть, авиационная бригада – 40 самолетов – это уже эффективно...", - сказал Романенко.

От добавил, что также нужно переучивать украинских пилотов и технически-инженерный состав. Кроме того, решить вопрос о содержании, расположении таких подразделений.

Он добавил, что F-16 лучше по своим характеристикам чем российские самолеты Су-35, Су-30 и т.д., но если говорить о перспективе, то Украине нужен еще более мощный самолет. В частности, такой как F-15 – самолет, который берет на борт больше всего оружия. По словам специалиста, соотношение F-16, F-15 и беспилотников предоставит ВСУ очень большое преимущество в воздухе.

Как считает Романенко, чтобы освободить от врага оккупированные территории необходимо, для начала, выровнять боевой потенциал Сил обороны Украины с потенциалом противника.

Он говорит, что накануне полномасштабного вторжения некоторые чиновники ошибочно полагали, что нападения не будет, потому что Украина имеет примерно 250 тыс. личного состава, а определенная группировка противника - 170 тыс.

"Но считать надо не живую силу, а военный потенциал – вооружение, технику, обеспечение, уровень обучения и тому подобное. Так вот - к началу полномасштабного вторжения их потенциал превышал наш в три раза. За время войны этот разрыв сократился на треть, но они пока еще нас побеждают в потенциале по ракетному вооружению, авиации и артиллерии", - сказал Романенко.

При этом он акцентировал, что, несмотря на такое преимущество, украинским защитникам из-за большой мотивации удается вести не только оборонительные, но и наступательные действия.

F-16 для Украины - последние новости

Сегодня стало известно, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что до обучения украинских пилотов может присоединиться Германия. В то же время сообщалось, что обучение украинских пилотов уже началось в определенных странах.

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что в страны Европы выехали передовые группы для изучения процесса обучения украинских пилотов на истребителях четвертого поколения F-16. ранее он говорил, что западные партнеры могут передать Украине несколько десятков самолетов F-16.