Как известно, летчику было 26 лет.

Украинский пилот Павел Иванов, который 12 апреля погиб во время выполнения боевого задания, очень радовался, когда узнал, что будет учиться летать на американском истребителе F-16.

Об этом рассказал известный фотограф Константин Либеров, показав фото погибшего летчика.

"Спи спокойно, друг. Спасибо за защиту. Спасибо за небо. Самое болезненное - помню, как ты радовался, когда узнал, что поедешь учиться на F-16. Все радовались. Всё это очень и очень больно", - отметил он.

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Как известно, пилоту было 26 лет.

Павел Иванов - в Украине погиб пилот F-16

Напомним, ранее УНИАН писал, что 12 апреля в Воздушных силах ВСУ сообщили трагическую новость: во время выполнения боевого задания погиб пилот F-16 Павел Иванов.

"Украинские пилоты работают на максимуме человеческих и технических возможностей, каждый раз рискуя своей жизнью при выполнении боевых задач. Павел был одним из них!", - отметили в ВС ВСУ.

Комментируя произошедшее, призидент Украины Владимир Зеленский пообещал ответ "сильный и меткий".

"Были необходимы доклады военных по этой боевой ситуации. Выясняем все обстоятельства.. Гордимся нашими воинами. Ответим сильно и метко", - заявил он.

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