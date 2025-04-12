Майор Иванов отмечен орденом "Золотая Звезда".

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему пилоту F-16 Павлу Иванову.

Об этом говорится в опубликованном на сайте главы государства указе №232/2025. Речь идет о присвоении майору Иванову посмертно звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Отмечается, что он отмечен "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

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Другие новости о гибели украинского пилота

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 апреля, во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины отметили, что все обстоятельства трагедии устанавливает межведомственная комиссия. Подробностей гибели летчика не сообщается. Кроме того, там напомнили, что украинские летчики на американских истребителях выполняют боевые задачи "в невероятно сложных условиях".

Зеленский также отреагировал на гибель Иванова, в частности подчеркнув, что "ответим сильно и метко". "Гордимся нашими воинами. Ответим сильно и метко", - пообещал он.

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