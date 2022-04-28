Среди них больше всего жителей западных областей и жителей сел.

Во время полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины свыше 33% граждан на Пасху посетили храмы.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 26 апреля 2022 года.

"33% отметили, что посещали церковь на Пасху, 67% – не посещали", - сказано в пресс-релизе по результатам опроса.

Социологи отметили, что это более высокий показатель, чем во время первого карантина (апрель 2020 года), тогда церкви посетили лишь 14% респондентов, но ниже, чем был до 2020 года, в частности, в апреле 2012 году церкви посетили 81%.

При этом больше всего тех, кто посетил храмы в Пасхальные праздники этого года, среди жителей западных областей и жителей сел.

Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1 тыс. респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не больше 3,1%.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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