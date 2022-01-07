Все даты поминальных дней, что нужно делать в поминальную родительскую субботу и какая молитва об усопших читается в родительскую субботу – в материале УНИАН.

Родительская суббота – это день, когда христиане поминают своих усопших родственников и знакомых. Всего в течение года есть 8 таких дней: две – Вселенские, то есть для поминания всех; три – во время Великого поста, и три – частные.

Когда будет ближайшая родительская суббота и все остальные поминальные дни

Все поминальные субботы, кроме одной (9 мая), имеют подвижные даты.

В 2022 году поминальные родительские субботы выпали на 26 февраля (Мясопустная суббота), 19 и 26 марта, 2 апреля (поминальные субботы Великого поста), 3 мая (Радоница) и 9 мая, 11 июня (Троицкая суббота) и 5 ноября (Димитриевская суббота).

В народе также отмечается Покровская родительская суббота (в 2022 году она проходит 8 октября) и Михайловская родительская суббота (в 2022 году – 19 ноября), но в православном календаре нет таких поминальных дней – это исключительно народная традиция.

Родительская суббота: как поминать и когда идти в храм

Главное, что надо делать в родительскую субботы – молиться о душе усопшего. Священники призывают для этого сходить в церковь на заупокойную литургию или даже заказать панихиду. Но можно прочесть молитву и дома:

В храмах заупокойные службы зачастую начинаются с вечера пятницы. Но главное поминовение всё равно совершается субботним утром – на литургии.

Поминальный обед канонами церкви не регламентируется (можно подавать любое блюдо с оглядкой на то, постный или нет это день), главное – умеренность.

Зачем в родительскую субботу в храм приносят еду

Эта традиция пошла со времен, когда поминальный трапезы были совместными. В наши эта традиция - своеобразная жертва церковнослужителям.

Продукты "на помин души" желательно выбирать длительного хранения (растительное масло, мука, крупы и в таком духе). Нежелательно нести мясные продукты и алкоголь. Можно заменить еду денежным пожертвованием.

Надо ли в родительскую субботу ездить на кладбище

Если выбор стоит между посещением храма и поездкой на могилу (например, не хватает времени и на то, и на другое), то священники настаивают именно на посещении церкви.

Но после молитвы в храме можно поехать помолиться и на кладбище. Над могилой читают 17 кафизму Псалтири или литию, можно заказать панихиду у священника.

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