Враг осуществляет инженерное оборудование своих позиций.

Российские захватчики продолжают совершенствовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. Оккупанты паникуют, у них ухудшается морально-психологическое состояние, поэтому их пытаются сдержать введением "сухого закона".

В оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook сообщается, что на Южнобугском направлении враг после подрывов Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, дороги через плотину Каховской ГЭС и других, ранее созданных мостовых переправ, осуществляет инженерное оборудование позиций на левом берегу реки Днепр.

"Противник совершенствует фортификационное оборудование оборонительных рубежей на левом берегу Днепра. В то же время продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - говорится в сводке.

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Также сказано, что на временно захваченных территориях Херсонской области ухудшается морально-психологическое состояние и дисциплина русских солдат. В частности, в населенном пункте Геническ введен "сухой закон", а оккупационная власть изъяла и вывезла спиртные напитки со складов, магазинов, ресторанов и других мест общественного питания.

Как заявили в Генштабе, в освобожденных населенных пунктах Херсонской области подразделения Сил обороны Украины проводят стабилизационные меры. Также в Херсон вернулись и начали там работу представители областной военной администрации.

Освобождение Херсона

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10 ноября ВСУ освободили 41 населенный пункт на юге. 11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который находился под оккупацией с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину.

Заместитель министра обороны Анна Маляр уточнила, что в город зашли специальные подразделения. Президент Владимир Зеленский назвал 11 ноября "историческим днем", поскольку в этот день Украина возвращает Херсон.

Сейчас правоохранители проводят стабилизационные мероприятия в Херсоне. 10 групп взрывотехников работают над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов. В частности, сегодня, 12 ноября, в Нацполиции сообщили, что во время разминирования одного из административных зданий Херсона получил ранение один из полицейских-саперов.

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